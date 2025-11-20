Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законодательную инициативу, устанавливающую запрет на исполнение решений иностранных судебных органов, чья компетенция не основана на международных договорах или резолюциях Совета Безопасности ООН, об этом РИА Новости заявил замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Парламентарий охарактеризовал представленный законопроект как своевременную и принципиально важную меру в условиях усиления внешнего давления на Россию. По его словам, документ обеспечивает защиту граждан страны от произвольных решений зарубежных судебных инстанций, не обладающих легитимной компетенцией согласно нормам международного права.

Выборный подчеркнул, что политически мотивированные решения, включая ордера на арест российских граждан, не будут иметь юридической силы на территории Российской Федерации. Депутат акцентировал внимание на защите государственного суверенитета и национальной правовой системы от попыток внешнего диктата.

Парламентарий также отметил, что Россия как суверенное государство обеспечивает безопасность, права и законные интересы своих граждан и юридических лиц в соответствии с национальным законодательством, а не на основе политически ангажированных правил, разработанных без участия Российской Федерации.

