«На крючке у правосудия»: Бастрыкин возбудил уголовное дело против воронежского судьи

Председатель СК России Александр Бастрыкин лично возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Об этом сообщило РИА Новости.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин санкционировал возбуждение уголовного дела против судьи Светланы Мальцевой. Решение было принято после получения официального согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ, что является обязательной процедурой для привлечения к ответственности представителя судейского корпуса.

Мальцевой инкриминируют получение взятки в особо крупном размере по двум частям соответствующей статьи Уголовного кодекса. В пресс-службе СК сообщили, что сейчас проводятся неотложные следственные действия. Следователи активно работают над установлением всех обстоятельств произошедшего, а также занимаются сбором и юридическим закреплением доказательственной базы.

