В Госдуму внесли проект о пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО

Государственная дума рассмотрит законопроект, по которому дети, зачатые при помощи ЭКО, смогут получать пенсии по потере кормильца. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Проект нового закона внесла группа сенаторов. Согласно ему, те дети, которые были зачаты путем ЭКО после смерти своего отца, смогут получать страховые пенсии. Пока такие пенсии не назначаются, так как подобные дети ни одного дня не находились на попечении скончавшегося родителя. Теперь же, в случае одобрения законопроекта парламентариями, им могут выплачивать пенсии до достижения совершеннолетия либо завершения учебы в высших либо средних учебных заведениях, но не долее чем до 23 лет.

Планируется, что в том случае, если депутаты Госдумы примут закон, то дополнительные расходы государственного бюджета составят 90–100 млн руб.

Ранее сообщалось, что с июня 2025 года некоторые семьи могут рассчитывать на увеличение детских пособий. Повышение детских выплат коснется семей с доходами ниже прожиточного минимума. Родители при необходимости смогут с 1 июня подать заявление на пересмотр сумм.