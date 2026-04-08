В Госдуму внесли проект о штрафах до миллиона рублей за повреждение электросетей

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за повреждение объектов электросетевого хозяйства, если это приводит к полному или частичному отключению электроэнергии. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы стали сенаторы Андрей Кутепов, Иван Абрамов и Борис Хачиров. Поправки предлагается внести в статью 9.7 Кодекса об административных правонарушениях, регулирующую ответственность за повреждение электросетей и нарушение правил охраны зон электрических сетей. В пояснительной записке отмечается, что эта статья не пересматривалась с 2007 года.

Согласно проекту, если повреждение электросетей приведет к ограничению подачи электроэнергии более чем на трое суток, гражданам может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены санкции от 300 до 400 тысяч рублей либо дисквалификация сроком от двух до трех лет. Для индивидуальных предпринимателей предлагаются штрафы от 350 до 450 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток, а для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на тот же срок.

Если последствия выражаются в отключении электричества на меньший срок, размеры наказания также увеличиваются: для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей — от 250 до 350 тысяч, для организаций — от 300 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает повышение штрафов за повреждение сетей напряжением до 1 000 вольт: для граждан — до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей. Для сетей напряжением выше 1 000 вольт санкции также вырастут: гражданам может грозить до 30 тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч, а компаниям — до 300 тысяч рублей.

