В Госдуму внесли проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой

В Государственную думу был внесён законопроект, который предполагает более строгие санкции для водителей, не уступающих дорогу автомобилям скорой медицинской помощи. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости , в котором были опубликованы выдержки из инициативы.

В сопроводительном документе подчеркивается, что в последнее время все чаще наблюдаются ситуации, когда автомобили скорой помощи не получают приоритета на дороге, что говорит о неэффективности действующих мер наказания.

«[Предлагается установить] административную ответственность за непредоставление преимущества в движении именно машине скорой медицинской помощи в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет», — сказано в пояснительной записке.

Инициаторы проекта обращают внимание на то, что промедление в предоставлении медицинской помощи может иметь крайне серьёзные последствия для пациентов, вплоть до гибели.

В соответствии с действующим законодательством, в случае игнорирования автомобилей, оборудованных мигалками синего цвета и специальными звуковыми сигналами, нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 4500 до 7000 рублей. Также им может грозить лишение прав на срок от трёх месяцев до одного года.

Ранее сообщалось, чти с апреля для водителей в России вступили в силу несколько нововведений.