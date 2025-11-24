В Госдуму внесли законопроект о праве на копии материалов административных дел

Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым внесла в Государственную Думу законопроект, наделяющий участников административных дел правом делать выписки и снимать копии материалов производства (материал есть у ТАСС ).

Инициатива предполагает внесение соответствующих поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Согласно тексту документа, право на ознакомление со всеми материалами дела, включая аудио- и видеозаписи, а также на изготовление выписок и копий за свой счет, получат лица, в отношении которых ведется производство, потерпевшие и их законные представители.

В обосновании к законопроекту отмечается, что действующая редакция КоАП предоставляет участникам процесса лишь право на ознакомление с материалами, в то время как другие процессуальные кодексы — Гражданский, Арбитражный, Уголовный и Кодекс административного судопроизводства — гарантируют также возможность делать выписки и снимать копии.

Как пояснил Ярослав Нилов, предлагаемые меры призваны изменить формальный подход к рассмотрению спорных ситуаций, в частности, часто возникающих у автолюбителей. Депутат отметил, что Правительство России уже поддержало данную инициативу, что позволяет рассчитывать на ее скорейшее принятие. Это позволит потерпевшим и защитникам без излишних бюрократических препон и вмешательства суда получать необходимые копии документов.

Соавтор законопроекта Дмитрий Гусев, в свою очередь, подчеркнул, что поправки направлены на модернизацию и повышение прозрачности административного судопроизводства. По его словам, текущая правовая лакуна зачастую лишает граждан возможности полноценно подготовиться к защите своих интересов, поскольку они не могут получить копии материалов. Депутат заявил, что законопроект призван исправить эту ситуацию, обеспечив честное и равное для всех применение закона.

Ранее стало известно, что россиянин пришел в суд с ножом.