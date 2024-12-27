В Госдуме анонсировали внесение законопроекта о фудшеринге весной-2025

Законопроект, касающийся так называемого фудшеринга — бесплатного распределения продуктов от магазинов нуждающимся, будет представлен в Госдуму во время весенней сессии. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев в интервью ТАСС.

По словам депутата, законопроект предполагает освобождение от НДС предпринимателей, которые передают продукты благотворительным организациям для последующей раздачи нуждающимся.

Он добавил, что совместно с правительством России была разработана система контроля и обеспечения безопасности фудшеринга. Такой льготой смогут воспользоваться исключительно компании и социально ориентированные НКО из специального реестра.

В случае нарушения норм безопасности пищевых продуктов будут предусмотрены административные штрафы, отметил председатель комитета.

Он также подчеркнул, что в условиях специальной военной операции данный закон будет иметь особую значимость, так как в приграничные и исторические регионы поступит гораздо больше гуманитарной помощи после его принятия.

Ранее депутат Сергей Миронов от имени партии «Справедливая Россия — За правду» предложил обязать магазины организовывать социальные полки.