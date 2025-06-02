В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей

Парламентарии Государственной думы, представляющие партию «Справедливая Россия — За правду», планируют внести на рассмотрение законопроект, который предусматривает введение ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью две недели для родителей, воспитывающих троих и более детей. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе партии агентству рассказали, что уже в наступивший понедельник, 2 июня, на рассмотрение Государственной Думы будет внесен законопроект по этому вопросу.

«Настоящим законопроектом предлагается установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней работникам, имеющим трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Работникам предлагается возможность брать отпуск в удобное для них время. Также, если сотрудник напишет заявление, отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно как по частям или полностью.

В соответствии с условиями проекта, перенос отпуска на следующий рабочий год не предусмотрен.

Задача инициативы — обеспечить условия для того, чтобы родители могли успешно совмещать работу и воспитание нескольких детей, как уточнили авторы законопроекта.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют ввести уголовную ответственность за кибермошенничество.