В Госдуму внесут проект о компенсации государством аренды жилья молодым семьям

Семьи с детьми, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, смогут получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду». Они планируют внести соответствующий законопроект в парламент уже в ближайшее время.

Сообщается, что для семей с одним ребенком предусмотрена компенсация в размере 50% от стоимости аренды жилья, для семей с двумя детьми — 70%, а для семей с тремя и более детьми государство может полностью покрыть расходы на аренду.

«Целью настоящего Федерального закона является обеспечение доступности жилья для молодых семей, не имеющих собственного жилого помещения, отвечающего установленным нормативам. Предлагается предоставлять компенсацию части расходов на аренду жилья на территории Российской Федерации», — приводится в тексте проекта закона.

Поддержка будет доступна только гражданам России, если оба родителя моложе 36 лет и нуждаются в улучшении жилищных условий или не владеют собственным жильем.

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