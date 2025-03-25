В Госдуму внесут проект закона по контролю профессий мигрантов

В Государственную думу Российской Федерации будет внесен на рассмотрение новый законопроект, который предусматривает обязательное указание в патентах для иностранных граждан информации об их профессиональной квалификации, занимаемой должности и характере трудовой деятельности. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости, которое ссылается на текст документа.

В пояснительной записке говорится, что причиной этой инициативы стала непростая ситуация на рынке труда в России.

«Проектом федерального закона предлагается закрепить обязательность указания в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности)», — отмечается в тексте проекта закона.

Следует подчеркнуть, что существуют действенные механизмы контроля над миграционными процессами: цена патента и ограничение доступа иностранных рабочих к определённым видам деятельности.

Важно подчеркнуть, что в некоторых субъектах Российской Федерации уже существует практика выдачи специализированных патентов. Обычно приезжие получают универсальные разрешения, которые позволяют им работать в различных областях.

Ранее сообщалось, что подмосковная полиция накрыла швейный цех с нелегальными трудовыми мигрантами.