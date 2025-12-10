В гости к сказке и пить варево: в Подмосковье открылась «волшебная» изба Бабы-Яги

Главный объект музея — это интерактивная изба Бабы-Яги, которая, хотя и лишена традиционных «курьих ножек», обладает не менее впечатляющей технологией: вся конструкция с легкостью поворачивается, буквально встречая гостей «лицом к лицу». Внутри воссоздана атмосфера сказочного жилища с обязательным набором волшебных атрибутов: здесь и пучки целебных (и не очень) кореньев и трав, и внушительный медный котел для «варева».

Однако проект задуман не как статичная экспозиция, а как полноценное интерактивное пространство. Посетителям предлагают не просто заглянуть в окно, а полностью погрузиться в сказку: пообщаться с фольклорными персонажами, прокатиться на самоходной печи и даже пройти мастер-классы по «колдовским премудростям» под руководством самой хозяйки. Для встречи с ней, правда, требуется предварительная онлайн-запись — организаторы таким образом регулируют потоки и сохраняют качество впечатлений. Рядом с вращающейся избой расположен и классический музей Бабы-Яги, где проходят конкурсы на знание русского фольклора.

Это готовый сценарий для детского праздника или насыщенной выходной прогулки, где развлечение совмещено с образовательным элементом в игровой форме. Комплекс демонстрирует тренд на создание локаций глубокого погружения, где гости становятся соучастниками действия, а не пассивными зрителями. И, что немаловажно, вход в саму сказочную резиденцию бесплатный, что делает волшебство доступным для всех желающих.

