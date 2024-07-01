В Греции ввели шестидневную рабочую неделю

В Греции с 1 июля 2024-го года начали действовать правила, позволяющие предприятиям нанимать персонал вахтовым методом на шесть рабочих дней. Об этом говорится в сообщении новостного портала In.gr .

При этом, за шестой рабочий день полагается доплата на 40%. Уточняется, что некоторые работники по закону не смогут отказаться от шестидневной рабочей недели.

Новый рабочий график распространяется и на сотрудников государственных учреждений, а также на промышленные предприятия и сферу частного предпринимательства с круглосуточным режимом работы.

Закон затрагивает организации, в которых не предусмотрен 24-часовой рабочий цикл. Такая возможность не исключена для органов местного самоуправления, налоговых инспекций, государственной почты, а также других государственных предприятий, обслуживающих население.

Исключение касается сотрудников пищевой промышленности, образовательных учреждений, туризма и предприятий с ночными сменами с режимом работы с 24:00 до 6:00.

Отмечается, что за работу в шестой рабочий день предусмотрено увеличение зарплаты на 40%. В случае если работа выпадает на воскресенье или праздник, сотруднику будет выплачено до 115% дневной зарплаты. Также предусмотрена 25% дополнительная надбавка за ночную работу.

Перед введением шестидневной рабочей недели работодатель должен заявить об этом в Информационную систему ERGANI II, уведомить работников и предоставить доказательства Трудовой инспекции о необходимости дополнительной работы. Переработки свыше восьми часов в сутки запрещены.

Основной целью этой меры является улучшение условий труда для работников в организациях, работающих круглосуточно, и решение проблем с дефицитом рабочей силы. Работодатели будут предупреждать сотрудников заранее о возможной работе в шестой день.

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