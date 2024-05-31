В Краснодарском крае накрыли подпольный цех, где подсолнечное масло разливали под видом оливкового
Фото: [ФТС России]
В Краснодарском крае таможенники при силовой поддержке СОБР накрыли подпольный цех по производству контрафактного оливкового масла, сообщили в ФТС России.
Цех полного цикла находился в станице Родниковской. Там ушлые дельцы под видом оливкового масла из Испании и Греции заливали в бутылки краснодарское подсолнечное масло с добавлением ароматизаторов. После этого продукция расходилась по всей стране.
Ежемесячный оборот предпринимателей оценивается в 10 млн рублей.
Есть вопрос и к технологическому оборудованию «фирмы». Оно иностранного производства, и таможенники предполагают, что ввезено в страну нелегально.
Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества под предлогом перерасчета пенсии.