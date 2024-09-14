В Грузии намерены раскаяться за войну с осетинами, развязанную Саакашвили

Грузия собирается принести извинения за конфликт 2008 года с осетинами. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, пишет ТАСС.

Иванишвили заявил, что конфликт был инициирован в 2008 году бывшим президентом Михаилом Саакашвили и его партией «Единое национальное движение». Его и сторонников политик считает виновными в грузино-осетинской дружбе.

«Мы найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что согласно заданию, предатели из «Национального движения» в 2008 году развязали войну с нашими осетинскими братьями и сестрами», — заявил Иванишвили в ходе выступления в рамках предвыборной кампании.

Политик уверен, что основой к улучшению отношений станет общая религия. Также он пообещал после победы на парламентских выборах наказать всех ответственных за войну с соседями, в том числе и уголовно.

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