В Грузии призвали экс-главу МИД Украины Кулебу отправиться на фронт

Бывший глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба должен сам отправиться воевать. Так считает Шалва Папуашвили, спикер парламента Грузии. Его точку зрения привел ТАСС.

Папуашвили вспомнил призывы Кулебы к грузинам принять участие в военных действиях против России. По его мнению, бывшему министру стоит самому взять оружие в руки, тем более, что он сейчас не занимает высокий пост.

«Почему сам Кулеба, человек, которому немногим за 40 лет, не на войне? Когда нас, грузин, подталкивал к украинской войне, почему не идет на ту войну, которая касается его родины?» — задал он вопрос.

Папуашвили добавил, что, насколько ему известно, Кулеба сейчас находится за пределами Украины. В свое время из-за отказа Грузии отправить своих граждан для участия в боевых действиях против РФ Киев отозвал своего посла из Тбилиси.

Ранее поступки Кулебы осудил мэр Тбилиси Каладзе. Украинский экс-министр отговорил собственного сына отправляться на фронт добровольцем, в то же время простых украинцев силой забирают в армию и бросают на передовую.