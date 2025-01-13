Мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с осуждением слов бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившего о том, что он отговорил сына от прохождения службы в ВСУ. Об этом сообщил телеканал 1TV.

По словам грузинского чиновника, заявления Кулебы слышать «очень тяжело» с учетом того, что его сын хотел пойти добровольцем, а других людей отправляли на линию соприкосновения силой. В сети можно найти немало кадров, как на Украине мужчин призывного возраста сотрудники военкоматов бьют и всячески пытаются на них воздействовать, чтобы отправить на фронт.



Ранее сообщалось о том, что за 2024 год российские войска освободили на Украине свыше 200 населенных пунктов. При этом одним из самых успешных месяцев для наших бойцов стал май.