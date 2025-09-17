В Грузии задержали мошенника из Tinder Шимона Хаюта

В Грузии был задержан израильский мошенник Шимон Хают, выдававший себя за отпрыска состоятельного бизнесмена Льва Леваева. Об этом информировал новостной сайт «Батумелеби».

Согласно информации, суд города Батуми вынес решение об аресте афериста, получившего широкую известность как «аферист из Tinder», сроком на три месяца с целью его последующей передачи другим странам. Его задержали в аэропорту, и, как заявили грузинские власти, преступник находится в международном розыске.

Установлено, что Хают находил своих жертв через дейтинговое приложение Tinder. Он покорял женщин своим обаянием, щедрыми подарками, шикарным образом жизни и перелетами на частных самолетах. После того, как ему удавалось войти в доверие, он обманным путем получал от них деньги и запугивал их.

