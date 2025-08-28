В ГУФСИН РФ по Подмосковью вручили служебные удостоверения молодым специалистам

В ГУФСИН России по Московской области вручили служебные удостоверения молодым специалистам, которые окончили обучение в ведомственных вузах ФСИН России.

Так, к исполнению служебных обязанностей в подведомственных учреждениях ГУФСИН по региону приступили 15 молодых специалистов.

В торжественной церемонии принял участие врио начальника ГУФСИН РФ по региону Вадим Голудин. Он поприветствал молодых специалистов и пожелал им успехов в непростой, но благородной службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды добровольцам подразделения БАРС.