В ГУФССП РФ по Подмосковью сообщили об увеличении суммы взысканных алиментов

В Подмосковье за первые семь месяцев текущего года было взыскано 2,2 млрд руб. алиментов. Об этом рассказал главный судебный пристав региона Андрей Тагаев.

По его словам, доля исполнительных производств, в рамках которых были реализованы права на получение алиментов, составила более 92%.

Общая сумма взысканных за указанный период алиментов на 30% превысила результат за аналогичный период 2024-го.

Тагаев добавил, что сумма взысканных алиментов в регионе с каждым годом растет.

