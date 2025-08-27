В ГУФССП России по Подмосковью рассказали о реестре злостных неплательщиков алиментов

В ГУФССП России по Подмосковью рассказали, как узнать, является ли гражданин должником по алиментам. По словам главного судебного пристава региона Андрея Тагаева, с этого года начал действовать реестр злостных неплательщиков алиментов.

Список является частью сервиса «Банк данных исполнительных производств», представленного на сайте ГУФССП России по Подмосковью. Пока задолженность по алиментам не будет полностью погашена, информация о должниках будет находиться в открытом доступе.

Чтобы погасить задолженность по алиментам, можно воспользоваться сайтом госуслуг. Также можно лично прийти на прием к судебному приставу-исполнителю. Он сформирует соответствующую квитанцию, с которой нужно будет обратиться в банк.

