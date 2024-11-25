В Хабаровске муж помешал жене довести до конца заказное убийство отца

В Хабаровске одну из местных жительниц настолько испортил квартирный вопрос, что ради вожделенных квадратных метров, числившихся за ее отцом, женщина решилась пойти на заказное убийство своего родителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии полиции, хабаровчанка запланировала заказать убийство отца и, возможно, довела бы задуманное преступление до конца. Но на ее пути встал супруг. Мужчине не пришлись по душе преступные планы жены, и он все рассказал в полиции.

«Задержана 27-летняя жительница Хабаровска, которая начала поиск исполнителя убийства своего отца и обратилась к супругу за помощью», — написала Волк.

Как отметила представитель МВД, дальнейшее происходило уже в сотрудничестве с отцом и мужем заказчицы и под полным контролем оперативников. Для того чтобы накрепко «привязать» несостоявшуюся отцеубийцу, полицейскими было инсценировано убийство. Затем подозреваемая была задержана.

По факту произошедшего правоохранителями возбуждено уголовное дело. На время следствия фигурантка будет находиться под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что осужденный на 24 года за убийство своей жены экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев нашелся в другой колонии. В СМИ ранее появилась информация, что он сбежал из тюрьмы.