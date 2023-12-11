В Хабаровске объяснили, почему дошкольникам выдали грамоты с гербом Украины

В соцсетях Хабаровска появилась информация о том, что детям – воспитанникам одного из детских садов – после соревнований выдали грамоты. Правда, есть одно «но» – вместо российского герба там напечатан украинский.

Как уточняет издание РИА Новости 11 декабря, инцидент действительно имел место быть с воспитанниками детсада №137, а виноват в нем инструктор по физкультуре. В управлении образования Хабаровска отметили, что документы – грамоты для воспитанников – готовили самостоятельно, и инструктор по физической культуре просто скачала файл из интернета.

Известно, что такие грамоты изъяты, ведется проверка. А в комитете обещали провести беседу и рассказать, как выглядят российские государственные символы.