В Хабаровске прошел суд над военным-беглецом

Было установлено, что мужчина, призванный на службу в рамках частичной мобилизации, четыре раза убегал из военной части. Три побега длились более месяца и в этих случаях его возвращали сотрудники УУР УМВД. Находили беглеца чаще всего в хостелах.

Также военный попался на кражах. Он обманул минимум двух сослуживцев, попросив телефон позвонить. Один из гаджетов он продал после побега. Перед этим он также похитил деньги с банковски счетов потерпевших, зайдя в приложения. У одного владельца он украл более пяти тысяч рублей, у второго - 127 800 тысяч.

Военного отправили на скамью подсудимых. Он признал свою вину за все случаи, кроме одной из краж со счета. Военный суд приговорил мужчину к восьми годам колонии общего режима, а также постановил выплатить штраф в 40 тысяч рублей и вернуть один из телефонов сослуживцу.

Ранее сообщалось, что пьяный сотрудник ДПС был арестован по делу о смертельной аварии в Петербурге.