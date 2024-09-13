В Хабаровске учителя биологии уволили из-за танцев на пилоне

Учителя биологии из Хабаровска уволили из школы из-за видео, на котором педагог танцует в женских туфлях на каблуках и на пилоне. Об инциденте сообщает телеграм-канал «Amur Mash».

Даниил Малявин рассказал, что раньше занимался хореографией, преподавал танцы, но это было давно, еще до начала работы в школе №68.

Скорее всего, объясняет Даниил, видеоролик кто-то сохранил, потому что в общественном доступе его уже давно нет.

Педагог отметил, что, работая в школе, он ставил зимний бал, современный вальс, за что ему вручили почетную грамоту.

Сам Малявин был удивлен о решении руководства учебного заведения его уволить. По словам молодого человека, в управлении образования его даже не стали слушать.

Педагог намерен обратиться к губернатору региона.

Ранее сообщалось о том, что в США учительницу приговорили к пяти годам условно за совращение ученика.