В Хабаровском крае студенткам будут платить 100 тыс. руб. за рождение ребенка

В Хабаровском крае студенткам, родившим детей, будет выплачиваться 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Данная инициатива получила поддержку депутатов. Финансовую помощь смогут получить женщины в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся на очной основе в учреждениях профессионального или высшего образования.

Как сообщает пресс-служба, в 2025 году планируется выделить на реализацию этой программы 40 миллионов рублей.

В правительстве отметили, что с января по август 2024 года в Хабаровском крае родилось на 309 детей меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Заместитель министра социальной защиты региона Наталья Нелюбина указала, что такая ситуация с рождаемостью отражает общероссийский тренд, при котором женщины откладывают рождение ребенка на более поздний срок.

Ранее в Госдуме предложили разыграть между родителями новорожденных квартиры и автомобили.