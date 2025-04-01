В Хабаровском крае тренера по карате обвинили в совращении воспитанниц

В Хабаровском крае тренер по карате оказался под следствием по обвинению в домогательствах к своим воспитанницам, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, с обвинениями в адрес тренера накануне в полицию обратился отец одной из девочек. Он утверждал, что преподаватель совратил ее дочь.

По его словам, 33-летний тренер из школы карате «Доджо» в Советской Гавани с 2022 года совратил двух несовершеннолетних. Инцидент произошел во время сборов в Приморском крае. Утверждается, что действия сексуального характера тренер применил к трем девочкам.

Тренера задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 135 УК РФ (развратные действия). Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что детский психолог из Иркутска совратил 14-летнюю школьницу во время сеанса. Утверждалось, что психолог воспользовался ребенком на фоне ее проблем, связанных с переходным возрастом.