В Иркутске детский психолог совратил 14-летнюю школьницу

По данным источника, родители девочки обратились за помощью к Михаилу К. из-за проблем, возникших у их дочери на фоне переходного возраста. Специалиста с опытом работы более пяти лет нашли в интернете, и за 50-минутную консультацию им пришлось заплатить 3 тыс. руб.

Когда девочка пришла на прием, Михаил начал вести себя непрофессионально, проявляя к ней знаки внимания. Затем он перешел к более интимным действиям. После того как школьница рассказала об всем родителями, они обратились в полицию.

В настоящее время психолог находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В интернете Михаил позиционирует себя как дипломированный специалист в области экстренной психологической помощи как взрослым, так и подросткам от 15 лет.

Ранее сообщалось, что за домогательства к школьнице в Москве задержали 70-летнего пенсионера. На первом этаже подъезда одного из домов на северо-западе столицы он приставал к девятилетней девочке. К счастью, ребенку удалось вырваться, школьница сразу сообщила обо всем родителям.