В Хакасии указали на нехватку денег для выплат на похороны бойцов СВО

Руководство Хакасии заявило о дефиците бюджета для осуществления выплат участникам спецоперации. Об этом проинформировало сетевое издание «Шанс. Регион».

В конце февраля стало известно о случаях, когда вдовы вынуждены самостоятельно оплачивать погребение погибших на СВО супругов.

Председатель республиканского Верховного совета Сергей Сокол, по информации издания, охарактеризовал данную ситуацию как недопустимую. Он подчеркнул, что Верховный совет ожидает предложений от правительства региона по урегулированию проблемы.

Кроме того, чиновник объявил о запланированных встречах с семьями военнослужащих, столкнувшихся с задержками в получении положенных выплат.

Ранее сообщалось, что Швеция начала готовиться к военной конфронтации с Россией после СВО.