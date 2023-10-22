В ХАМАС заявили, что готовы в течение ближайших суток отпустить двух заложниц

Военное крыло палестинского движения ХАМАС готово пойти на встречу и выпустить на волю двух заложниц, предложение об освобождении которых ранее в субботу, 21 октября, якобы отклонила израильская сторона.

Как приводится в заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды, имена двух израильских заложниц - Нурит Исхак и Йохевид Эфшиц. Женщины будут отпущены радикалами «по гуманитарным причинам».

«Бригады “Аль-Кассам” объявляют, что они готовы освободить двух задержанных женщин, Нурит и Йохевид, завтра, используя те же процедуры, распространенном заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды, которое цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.

Напомним, ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».