В Ханты-Мансийской митрополии развернут масштабную программу в честь Года молодой семьи

В Ханты-Мансийской митрополии утвердили масштабный план мероприятий, приуроченных к объявленному в регионе Году молодой семьи, пишет ugra.news.ru . Перечень событий подписал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Торжества и просветительские акции охватят все семь благочиний округа.

В течение года в храмах епархии будут служить молебны святым покровителям семьи — князьям Петру и Февронии Муромским. Прихожане смогут присоединиться к празднованию Дня матери и Дня отца, а также принять участие во Всероссийском параде семей, который традиционно проводят 8 июля.

Особое внимание решили уделить молодежи. Священники встретятся со школьниками и студентами, чтобы обсудить семейные ценности. В учебных заведениях организуют духовные беседы и семинары. Кроме того, стартуют специальные проекты — «Академия семьи» и «Школа любви и понимания». Они ориентированы на помощь кризисным семьям. В программе также заявлены просветительские акции ко Дню беременных.

Для тех, кто готов поделиться опытом, готовят фотовыставки с историями многодетных прихожан. Дети смогут проявить себя в конкурсах рисунков и стихов. Не обойдется без спортивных праздников и паломнических поездок по святым местам.

Напомним, Год молодой семьи в Югре объявил губернатор Руслан Кухарук. Задача — поддержать семьи с детьми, укрепить традиционные ценности и создать для молодых родителей более комфортные условия жизни. Митрополия встроилась в эту повестку максимально плотно, добавив к официальной программе духовное измерение.

Ранее сообщалось, что владыка Марк раскрыл главный принцип Великого поста.