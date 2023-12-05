В Харьков прибыли 14-летние подростки-сироты для прорыва ВСУ в Белгороде

Украинские военкомы начали активно вербовать в ВСУ детей и стариков, рассказал в беседе с URA.RU военный обозреватель Геннадий Алехин. Как отметил эксперт, за последнее время мобилизационный ресурс ВСУ сократился на Украине вдвое.

Ссылаясь на данные собственных источников с передовой Алехин сообщил, что ему известно также, что в зону СВО накануне привезли подростков из числа сирот в возрасте 14-15 лет. Все они ранее прошли военную подготовку в одном из учебных центров на западе Украины. Всех их Киев намерен привлечь для наступательных действий на Харьковском направлении и в Белгородской области в частности.

«Первая партия уже прибыла на Харьковское направление. Их используют в качестве водителей квадроциклов, на которые устанавливают „кочующие“ минометы. Наши ребята рассказали, что на границе Шебекинского городского округа (Белгородская область) и Харьковской области, где ВСУ буквально несколько дней назад пытались осуществить прорыв, как раз были эти подростки», — пояснил Алехин.

Помимо подростков без родителей, украинские военкомы также активно мобилизуют в армию активно украинцев пожилого возраста. По словам Алехина, за последнее время потери в украинских войсках просто сумасшедшие. И эти появившиеся в личном составе ВСУ дыры Киев старается заткнуть, бросая в бой в качестве представителей теробороны лиц преклонных годов.

«В военкоматах, в частности города Харькова, висит призыв: „счастливая старость возможна“. Это означает, что сейчас они массово вновь пытаются набрать в состав теробороны мужчин, которым за 50 и уже даже за 60, которые служили в Советской армии, и в лучшем случае могут только помнить, как разбирается и собирается автомат Калашникова», — добавил эксперт.

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