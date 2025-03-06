В освобожденных селах Харьковской области обнаружили оставленные украинской армией захоронения мирных граждан, на которых видны следы насилия. Как сообщило РИА Новости, об этом во время пресс-конференции заявил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

По словам Лисняка, членами центра фиксации военных преступления были найдены три стихийных захоронения, которые создали бойцы ВСУ при отступлении с территорий.

«По предварительным данным, жертвами стали 17 мирных жителей, среди которых есть ребенок», — сказал он.

Лисняк уточнил, что речь ведется об освобожденных селах в Купянском районе. Руководитель также заявил о наличии у большей части тел следов удушения, насильственного удержания, а еще огнестрельные ранения.

«У некоторых женщин зафиксированы раны с кровоподтеками в области половых органов, что свидетельствует о крайней жестокости преступников», — добавил заместитель главы российской администрации Харьковской области.

Он также сообщил, что в селе Двуречная были найдены схроны с телами двух местных жителей, с которыми расправились выстрелами в затылок. Лисняк рассказал о наличии свидетельств говорящих о том, что в Двуречной, Западном, Новомлынске и Фиголевке действовали подразделения Вооруженных сил Украины, состоявшие из осужденных. По его словам, с мирными гражданами расправились из-за их нежелания насильно покидать данные территории, а еще ложных данных о сотрудничестве погибших с Вооруженными силами России.

Ранее стало известно, что на территории Луганской Народной Республики обнаружили тела 1,1 тыс. человек, которые погибли в результате действий украинских военных.