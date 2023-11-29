В Харьковской области погиб генерал-майор армии России Владимир Завадский

28 ноября в Харьковской области при выполнении воинского долга во время проведения спецоперации погиб генерал-майор армии России Владимир Завадский. Об этом сообщила Межрегиональная общественная организация «Кремль» .

По некоторым данным, Завадский мог получить смертельные травмы, подорвавшись на мине во время выполнения боевых задач, также существует версия, что военнослужащий стал жертвой атаки ВСУ. Минобороны РФ пока не подтвердило ни одну из версий и не дало каких-либо комментариев о происшествии.

Известно, что Владимир Завадский в 2000 году окончил Московское общевойсковое командное училище, общественная организация которого и сообщила о трагической гибели выпускника. За годы службы в вооруженных силах России он не только дослужился до звания генерал-майора, но и стал кавалером Ордена Мужества.