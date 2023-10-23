В Харьковской области пресекли деятельность ДРГ
Фото: [©Станислав Красильников/РИА Новости]
Украинская ДРГ собиралась совершить теракт в Харьковской области. Об этом рассказали в официальном канале Минобороны России 23 октября.
По данным военного ведомства, деятельность украинской ДРГ была пресечена в районе Ольшан. Также в МО РФ отчитались о потерях противника.
В частности, на купянском направлении погибло не меньше 195 украинских военных, а также удалось уничтожить три машины, боевую РСЗО «Град» и еще три бронемашины.