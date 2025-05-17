В Одессе постамент памятника основательнице города Екатерине II, который раньше стоял на своем месте, теперь окрашен в цвета государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщает издание «Правда ТУТ NEWS», предоставляя фото- и видеоматериалы.

В правоохранительных органах сообщили, что на месте инцидента проводится работа по идентификации лиц, причастных к произошедшему. После установления всех деталей будет дана правовая оценка случившемуся.

Как видно на фото, в цвета российского триколора раскрашен горельеф льва у подножия постамента памятника.

В 1900 году в Одессе на Екатерининской площади был установлен памятник Екатерине II. В декабре 2022 года городские власти приняли решение о его демонтаже. После этого на площади остался только массивный постамент. Все скульптуры, надписи и декоративные элементы были убраны.

Украинские политические деятели активно пытаются сделать Одессу более украинской, стирая её культурное наследие. Однако российский триколор — это не случайность, а часть истории города, которая показывает, что люди помнят свои корни и не согласны с политикой властей.

Ранее военный эксперт Климов пояснил необходимость взятия Одессы российской армией.