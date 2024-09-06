В Харьковском военкомате началась служебная проверка после избиения призывника

Военкомат Харьковской области начал служебную проверку в отношении своих сотрудников, которые избили военнообязанного. Об этом сообщается на сайте военкомата в одной из запрещенных соцсетей.

В публикации командование областного центра комплектования с критической стороны отзывается о действиях одного сотрудника, который «отреагировал на провокацию». По итогам расследования руководство обещает принять организационные и дисциплинарные меры реагирования. Также отмечается, что попавший в скандал сотрудник структуры в настоящее время не исполняет возложенные на него задачи.

Кроме того, в военкомате были усилены динамика занятий с членами групп оповещения, а также контроль за соблюдением этических норм и знания законодательства военнослужащими, осуществляющими оповещение граждан.

Ранее, оказавшийся в плену у наших войск украинец жаловался, что его земляков отправляют в Курскую область на убой.