В Херсоне, который контролируется Киевом, звучат взрывы
Фото: [©Станислав Красильников/РИА Новости]
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. Напомним, что город контролируется украинской властью.
Все произошло вечером четверга, 7 декабря. По данным украинского издания «Страна», в городе, который контролируется украинскими силами, прозвучало несколько взрывов.
При этом о воздушной тревоге там не сообщается. Также на данный момент официально нет информации о том, есть ли пострадавшие в результате инцидента или же какие-либо разрушения.