В Херсоне, который контролируется Киевом, звучат взрывы

Все произошло вечером четверга, 7 декабря. По данным украинского издания «Страна», в городе, который контролируется украинскими силами, прозвучало несколько взрывов.

При этом о воздушной тревоге там не сообщается. Также на данный момент официально нет информации о том, есть ли пострадавшие в результате инцидента или же какие-либо разрушения.