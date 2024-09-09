В понедельник, 9 сентября, областная военная администрация Сумской области сообщила о введении обязательной эвакуации из трех населенных пунктов Шосткинского района — Глухова, Свессы и Эсмани.

Согласно опубликованному в Telegram-канале местной администрации сообщению, «основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба по эвакуации».

Подобные меры по принудительному выселению жителей регулярно применяются украинскими властями в различных регионах страны. Так, ранее сообщалось об эвакуации детей и пожилых людей из Авдеевки в ДНР, однако часть местных жителей отказалась покидать свои дома. Кроме того, экстренно эвакуируют людей и в Харьковской области, откуда выехали практически все жители некоторых районов.

Введение обязательной эвакуации в Сумской области — очередной шаг властей Украины по отселению гражданского населения из зон боевых действий. Подобные решения зачастую принимаются без учета мнения самих жителей.

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