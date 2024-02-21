В Херсонской области опровергли новости о гибели Сальдо

В пресс-службе губернатора Владимира Сальдо опровергли слухи о его гибели. Об этом пишет РИА Новости вечером в среду, 21 февраля.

Ранее в ряде каналов в социальных сетях появился слух о том, что Владимир Сальдо умер. Подробности гибели не приводились, но сообщалось, что враг убил губернатора. В пресс-службе главы региона журналистам сообщили следующее: данная информация о гибели Сальдо – фейк, который везде разослали украинцы.

Сообщение об этом было сохранено и отправлено в архив с аналогичными, добавили в администрации. Напомним, что в этот же день ранее Сальдо объявил о том, что село Крынки в Херсонской области было освобождено от ВСУ.