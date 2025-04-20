В Херсонской области умер последний ветеран Великой Отечественной войны

В возрасте 98 лет ушtл из жизни единственный оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны, принимавший участие в боевых действиях, — Семен Чумаченко. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич в своем аккаунте в соцсетях.

Семен Чумаченко родился в 1896 году в селе Макаровка Каланчакского района. В 1944 году, когда ему было 17 лет, он отправился на фронт. Семён служил сапером-разведчиком в частях 1-го Белорусского фронта и участвовал в освобождении Польши.

В одном из боев на реке Висла Семён проявил отвагу и смелость, взяв в плен ценного вражеского солдата под плотным пулеметным огнем.

«Скорбные вести пришли из Херсонской области. Умер Семен Михайлович Чумаченко. Светлая память… Семен Михайлович был единственным проживающим в Херсонской области ветераном — участником боевых действий Великой Отечественной войны», — написал Кастюкевич.

Причины ухода из жизни ветерана не уточняются.

О Чумаченко известно, что во время Берлинской наступательной операции 5 февраля 1945 года он получил серьёзное ранение в ногу, которое привело к ампутации. После окончания войны он переехал в Геническ. За проявленную отвагу Чумаченко был награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны I степени.

Ранее сообщалось, что житель Подольска, участник Великой Отечественной войны Борис Иванович Гинкула, стал почетным гражданином округа.