В Химках 12 ноября проведут выездную администрацию для жителей

В Химках в среду, 12 ноября, пройдет выездная администрация, где жители смогут пообщаться с представителями городских служб. Специалисты ответят на вопросы и выслушают предложения по развитию округа с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Чернышевского, дом 3А (школа «Наследие», корпус №4).

Химчане смогут обсудить улучшение городской инфраструктуры, охватывающей такие сферы как коммунальное хозяйство, благоустройство дорог и дворовых территорий, а также здравоохранение и социальную политику. Также будет возможность подавать заявки на выполнение ремонтных работ и оставлять отзывы в онлайн-формате.

Такой формат выездной администрации известен жителям Химок и является удобным способом получить экспертную обратную связь. С начала года в округе прошло уже 41 подобное мероприятие, что свидетельствует о желании местной власти активно взаимодействовать с населением и учитывать его мнение. Это отличный шанс для всех заинтересованных получить конструктивную информацию и предложить свои идеи по улучшению функциональности и качества жизни в своем округе.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Химок завоевали 14 медалей на турнире по рукопашному бою. Воспитанники химкинского патриотического клуба «Сова» имени Дмитрия Кириллова приняли участие в VII открытом межрегиональном турнире по рукопашному бою РБИ‑РОСС (Российская Отечественная Система Самозащиты). Всего участниками соревнований стали более 60 человек из Москвы и Московской области.