В Химках 9 мая временно перекроют для движения часть маршрутов общественного транспорта

В День Победы в Химках на время поменяют маршруты движения ряда автобусов и троллейбусов. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале администрации городского округа.

В Химках 9 мая с 9:00 до 15:00 временно перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать в двух направлениях: проспект Мира в районе домов №7 и №12 до пересечения с улицей Чкалова, а также по улице Победы от пересечения с улицей Березовая аллея и улицей Бурденко до пересечения с Ленинским проспектом. По этой причине произойдет корректировка движения общественного транспорта.

Городские маршруты №4, №10 и №342 на эти шесть часов будут двигаться по улице Березовая Аллея как в прямом, так и обратном направлениях.

«Автобусы маршрутов №14 и №20м проследуют по улице Гоголя в прямом направлении и по Ленинскому проспекту, улице Чкалова, улице Бурденко и улице Березовая Аллея в обратном направлении», — говорится в микроблоге.

Изменения также коснутся маршрутов под номерами 1, 203 и 971к. Всех пассажиров, которые планируют передвигаться 9 мая, просят обратить на это внимание, а также заранее планировать свои поездки.

Ранее сообщалось, что в Химках приступили к активным работам по обновлению дорожной разметки. Их уже провели на улицах Калинина, Московская и Чапаева. При нанесении разметки специалисты используют современную технологию с применением холодного пластика. Такой состав позволяет получить высокую светоотражающую способность разметки и повысить безопасность участников дорожного движения.