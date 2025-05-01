В Химках активно готовят к запуску фонтаны

В Химках активно проводят подготовку всех фонтанов к запуску. Об этом в своем телеграм-канале сообщила администрация Химкинского городского округа.

Специалисты решили проверить все фонтаны Химок к тому, чтобы они могли быть запущены на летний сезон и без перебоев проработать все месяцы лета. Для этого ведется тщательная проверка как самих фонтанов, так и ведущим к ним водопроводных систем.

«Специалисты проверяют состояние инженерных систем и настраивают высоту струй», — указано в микроблоге.

Ранее сообщалось, что в городском округе Коломна торжественно открыли сезон фонтанов, приурочив это событие к празднованию Дня весны и труда. Специалисты тщательно готовились к запуску коломенских фонтанных комплексов на протяжении месяца. Был выполнен широкий спектр технических мероприятий, включавших консервацию после зимнего периода, очистку чаш, проведение необходимого ремонта, проверку работоспособности инженерных систем и создание запаса запасных частей для оборудования.