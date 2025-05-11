В Химках ликвидировали открытое горение в двух частных домах

Спасатели завершили операцию по ликвидации возгорания на территории садового товарищества в Химках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

На месте ЧП работали 30 пожарных, также было задействовано шесть единиц спецтехники.

В результате пожар был локализован на площади 184 кв. метра. Открытое горение было полностью ликвидировано.

К счастью, пострадавших нет. Причины возгорания еще предстоит выяснить.

Ранее сообщалось о том, что за сутки в регионе был устранен один пожар на лесных землях. Он произошел на территории Озерного участкового лесничества.