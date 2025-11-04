В Химках начали монтаж Театрального катка для любителей коньков

В Химках начался монтаж Театрального катка, который в этом году откроет свои двери для посетителей в седьмой раз. Об этом рассказала пресс-служба администрации городского округа.

Работы уже идут в сквере «Юбилейный», где специалисты занимаются подготовкой основания и установкой конструкций. Как сообщила глава города Елена Землякова в своем телеграмм-канале, каток планируют открыть 12 декабря. За несколько дней до этого будет объявлен его режим работы и расписание праздничных мероприятий, которые пройдут на льду.

Каток порадует посетителей бесплатным входом, а также пунктом проката и заточки коньков. Ледовая площадка занимает внушительные 2500 квадратных метров, предоставляя достаточно пространства для катания. На территории будут организованы теплые раздевалки, а для юных фигуристов выделена отдельная зона. В холодные дни можно будет согреться горячим чаем или кофе и сделать небольшой перекус.

Зимний сезон на катке будет насыщен различными праздничными программами, выступлениями и творческими номерами артистов. Афиша мероприятий будет доступна для ознакомления в социальных сетях администрации города.

