В Химках обустроили еще одну народную тропу

Так, возле дома 13/18 на улице Родионова появилась новая пешеходная дорожка длиной 10 метров. Ее покрыли асфальтом шириной два метра и установили бортовые камни. В ближайшее время территорию вокруг тропы благоустроят и озеленят.

Проект народных троп создан для того, чтобы сделать передвижение жителей более удобным и безопасным. Вместо того чтобы ходить по стихийным тропинкам, люди получают возможность следовать по организованным пешеходным тропам, проложенным по уже привычным маршрутам.

Программа благоустройства народных троп реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В Химках в этом году планируют обустроить 22 такие тропы. Все они создаются по единому стандарту — с твердым покрытием, бордюрами и последующим озеленением.

Ранее сообщалось, что автобусы в Химки и Красногорск с 26 июля начали ходить по новым маршрутам.