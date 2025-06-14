В Химках организовали художественные выставки

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках открылись три тематические фотоработы, раскрывающие уникальные грани культуры и природы России, сообщила администрация городского округа.

Посетители могут ознакомиться с экспозициями «Плисецкая: полюс магии», посвященной 100-летию легендарной балерины Майи Плисецкой, а также отправиться в виртуальное путешествие по стране с выставками «Запах Родины моей» и «Маяки России».

На выставке «Плисецкая: полюс магии» представлены яркие художественные композиции, фотографии и афиши балетных постановок, которые позволяют окунуться в магию сценического искусства и вспомнить о выдающейся балерине. Эта экспозиция стала данью памяти великий артистке.

«Запах Родины моей» переносит посетителей в атмосферу русской природы и культуры через 15 красочных фотографий с ощущением присутствия — благодаря эффекту запахов моря, брусники, лавандовых полей и домашней выпечки.

Выставка «Маяки России» демонстрирует 20 живописных изображений маяков, расположенных по всей стране — от запада до востока. Гости смогут полюбоваться архитектурными особенностями маяков и узнать больше о природных пейзажах различных регионов России.

Экспозиции будут работать до 3 августа. В выставочном комплексе также будут проходить разнообразные программы, в том числе мастер-классы, лекции, концерты и развлекательные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в парках Химок обустроили зоны для пикников.