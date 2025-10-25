В Химках организовали патриотическую игру «Зарница» в память о Герое Советского Союза

В парке «Лукоморье» в микрорайоне Сходня состоялась военно-патриотическая игра «Зарница», приуроченная к памяти Героя Советского Союза Людмилы Павличенко – прославленной женщины-снайпера. Об этом рассказали в администрации городского округа Химки.

Мероприятие началось с рассказа о жизни и военных подвигах этой выдающейся женщины. Горожанам был показан документальный фильм, который проиллюстрировал ее силу духа и невероятное мужество, подчеркивая, что храбрость не знает половой принадлежности. Председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский отметил, что Людмила Павличенко стала символом стойкости для женщин в годы Второй мировой войны.

«Мы должны сохранять память о таких героических личностях и передавать ее следующим поколениям», – указал он.

Во второй части мероприятия состоялась игра «Зарница», где юным химчанам вручили цветные путеводители и объяснили правила игры. Владислав Мирзонов, депутат Мособлдумы, также акцентировал внимание на важности подобной активности на свежем воздухе. По его словам, такие помогают объединить жителей, передавая им знания об истории страны. Они также обеспечивают возможность участия в командных активностях.

Программа патриотического воспитания «Успех V единстве поколений» в Химках продолжается, включая лекции, культурные мероприятия и спортивные соревнования. Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил, что эта инициатива направлена на сплочение жителей вокруг любви к стране и уважения к ее наследию, что сегодня особенно важно.

