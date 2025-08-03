В Химках осенью откроют новый современный детский сад

В Химках на финишную прямую выходит строительство детского сада в Ивакино, который станет важным социальным объектом для жителей нового микрорайона.

Депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева лично проверила ход строительства нового детского сада в жилом комплексе «Ивакино». На момент проверки готовность объекта достигла 95% — завершены основные строительные работы, сейчас идут отделочные работы внутри здания и благоустройство территории.

Строители занимаются финальной подготовкой групповых комнат, сборкой мебели и оформлением прилегающей территории. По словам застройщика, полностью работы будут завершены осенью. Депутат особое внимание уделила качеству используемых материалов и соблюдению сроков сдачи объекта.

Новое учреждение позволит разгрузить существующие дошкольные заведения и предоставит места для детей из активно заселяющегося жилого комплекса.

«Наш городской округ непрерывно развивается, особое внимание уделяется созданию комфортных и современных условий для наших маленьких жителей. Новый детский сад в Ивакино – это еще один шаг к обеспечению доступного и качественного дошкольного образования. Уверена, что открытие детского сада станет настоящим праздником для жителей микрорайона!», — подчеркнула Татьяна Кавторева.

Ранее в Химках прошло торжественное возложение цветов к мемориалам в честь 95-летия ВДВ.