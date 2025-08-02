В Химках прошло торжественное возложение цветов к мемориалам в честь 95-летия ВДВ

Химки присоединились к празднованию 95-летия Воздушно-десантных войск (ВДВ). Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, торжественные мероприятия начались с возложения цветов в сквере Марии Рубцовой, где собрались жители города, ветераны ВДВ, представители «Союза ветеранов боевых действий» и химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что в округе чтут память и заслуги ветеранов ВДВ. Она выразил признательность всем, кто сегодня стоит на защите Родины.

«Их подвиги — это достойный пример верности Отечеству и нравственный ориентир для каждого», — отметил Малиновский.

Участники мероприятия почтили память погибших десантников минутой молчания. Представитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Владислав Степушин поздравил собравшихся с юбилеем войск.

«Сегодня мы не только чествуем наших героев, но и склоняем голову перед памятью наших павших товарищей. С праздником!», — отметил он.

Накануне праздника цветы также возложили и в микрорайоне Подрезково. Кроме того, в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений» в школах, детских садах и библиотеках города прошли тематические уроки, посвященные истории и традициям ВДВ.

День Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа — в этот день в 1930 году во время учений впервые было проведено парашютное десантирование группы из 12 бойцов. С тех пор «крылатая пехота» стала символом мужества, отваги и верности долгу.

Ранее сообщалось, что в Химкинской библиотеке провели лекцию, посвященную Дню ВДВ.